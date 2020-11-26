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Рузанна Ароян, врач лаборатории в Республиканском центре профилактики СПИДа

Число выявленных в Армении случаев коронавируса превысило 130 тысяч

© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Кавказ
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1509)
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https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201126/250173527/Chislo-vyyavlennykh-v-Armenii-sluchaev-koronavirusa-prevysilo-130-tysyach-.html

В Армении за последнее время число подтвержденных случаев заражения COVID-19 резко увеличилось. За сутки зарегистрировано рекордное количество смертей от осложнений COVID-19

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 130 870 - за сутки выявлено 1785 новых случаев заражения, сообщает Sputnik Армения.

Пандемия коронавируса COVID 19 - жители Лос Анджелеса в масках
© REUTERS / LUCY NICHOLSON
Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 26 ноября

От осложнений коронавируса в Армении скончались 2068 человек (плюс 28 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 519 (плюс 6 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 103 055. На лечении находятся 25 228 человек. Общее количество проведенных тестов – 498 951.

Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября действовал режим ЧП. Теперь в стране ввели карантин, который продлится до 11 января 2021 года. "Масочный режим" в республике сохраняется.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1509)


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