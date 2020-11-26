Число выявленных в Армении случаев коронавируса превысило 130 тысяч

В Армении за последнее время число подтвержденных случаев заражения COVID-19 резко увеличилось. За сутки зарегистрировано рекордное количество смертей от осложнений COVID-19

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 130 870 - за сутки выявлено 1785 новых случаев заражения, сообщает Sputnik Армения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 2068 человек (плюс 28 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 519 (плюс 6 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 103 055. На лечении находятся 25 228 человек. Общее количество проведенных тестов – 498 951.

Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября действовал режим ЧП. Теперь в стране ввели карантин, который продлится до 11 января 2021 года. "Масочный режим" в республике сохраняется.