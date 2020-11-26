21:14 26 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9424
  • 100 RUB4.3806
  • USD3.3138
Поиск
Национальное собрание РА

Режим военного положения в Армении сохранен

Press Service of the National Assembly of the Republic of Armenia
Кавказ
Получить короткую ссылку
27 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201126/250174777/Rezhim-voennogo-polozheniya-v-Armenii-sokhranen.html

Сроки отмены военного положения неизвестны. Не отменять режим ВП просило и Минобороны Армении

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. В Армении продолжит действовать режим военного положения - Парламент страны не поддержал инициативу оппозиционной фракции "Просвещенная Армения", сообщает Sputnik Армения.

Парламент 36 голосами "за", при 56 "против" и двух воздержавшихся отклонил законопроект "Об отмене режима военного положения". 

Министр экономики Армении Тигран Хачатрян
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Уже шестой министр за неделю подал в отставку в Армении

Ранее "Просвещенная Армения" представила Национальному Собранию дорожную карту выхода из сложившейся в стране ситуации. Первый шаг - отмена военного положения, а затем и отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна. 

Отметим, что режим военного положения был введен 27 сентября с началом боевых действий в Карабахе.

Лидеры России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными; вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Легенда футбола Диего Марадона в Кремле, 2017 год
Не стало легенды: на 61-м году жизни скончался футболист Диего Марадона
Лидер Движения для народа Анна Долидзе провела марш благодарности в честь своих избирателей
Лидер "Движения для народа" провела "марш благодарности" в честь своих избирателей
Как изменились цены в Грузии
Как изменились цены в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться