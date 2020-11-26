Режим военного положения в Армении сохранен

Сроки отмены военного положения неизвестны. Не отменять режим ВП просило и Минобороны Армении

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. В Армении продолжит действовать режим военного положения - Парламент страны не поддержал инициативу оппозиционной фракции "Просвещенная Армения", сообщает Sputnik Армения.

Парламент 36 голосами "за", при 56 "против" и двух воздержавшихся отклонил законопроект "Об отмене режима военного положения".

Ранее "Просвещенная Армения" представила Национальному Собранию дорожную карту выхода из сложившейся в стране ситуации. Первый шаг - отмена военного положения, а затем и отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Отметим, что режим военного положения был введен 27 сентября с началом боевых действий в Карабахе.

Лидеры России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными; вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.