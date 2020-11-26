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Охранник в маске проверяет документы у девушек на входе в здание в Баку

Число выявленных в Азербайджане случаев COVID-19 превысило 100 тысяч

© Sputnik / Murad Orujov
Кавказ
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1511)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201126/250174856/Chislo-vyyavlennykh-v-Azerbaydzhane-sluchaev-COVID-19-prevysilo-100-tysyach.html

В Азербайджане с конца февраля зарегистрирован 106 101 факт заражения коронавирусом, из них 68 572 пациента выписаны после лечения, 1256 человек скончались

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 3705 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 3469 человек), это очередной антирекорд заболеваемости. В то же время 1609 пациентов (1229 человек соответственно) выписаны после завершения лечения, сообщает Sputnik Азербайджан.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 32 пациента, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Пандемия коронавируса COVID 19 - жители Лос Анджелеса в масках
© REUTERS / LUCY NICHOLSON
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Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлен в общей сложности 106 101 случай заражения коронавирусом, из этого числа 68 572 человека благополучно прошли лечение, 1256 пациентов клиник скончались.

Лечение 36 273 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 1 665 832 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 19 178 - за минувшие сутки.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1511)


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