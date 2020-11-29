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Армяно-грузинская граница

КПП на грузино-армянской границе возобновляет работу

© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Кавказ
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Темы:
Грузино-армянские отношения (200)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201129/250196175/KPP-na-gruzino-armyanskoy-granitse-vozobnovlyaet-rabotu.html

Посольство Армении в Грузии предупреждает грузоперевозчиков об открытии второго КПП на границе между двумя странами

ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Контрольно-пропускные пункты Баграташен-Садахло и Гогаван-Гугути на армяно-грузинской границе с 1 декабря будут открыты для проезда грузовых автомобилей, сообщает Sputnik Армения.

Посольство Армении в Грузии отмечает, что контрольно-пропускной пункт Бавра-Ниноцминда продолжит работу круглосуточно.

Пассажироперевозки между Грузией и Арменией приостановлены с 13 марта этого года. Тогда в обеих странах был введен режим ЧП для предотвращения распространения и борьбы с коронавирусом.

КПП Баграташен-Садахло был закрыт с 28 сентября из-за начала боевых действия, начавшихся между Арменией и Азербайджаном. Отдельные участки межгосударственной трассы, ведущей из Баграташена в Ереван (через Ноемберян и Иджеван), пролегают неподалеку от границы с Азербайджаном.

Власти Армении призывали водителей в условиях военного положения быть бдительными и выбирать более безопасный маршрут. Кроме того, таможенники Армении договорились с коллегами из Грузии, чтобы грузовики, прибывающие в Армению, направлялись в сторону Бавры.

 

Темы:
Грузино-армянские отношения (200)


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