Полиция Армении опровергла слухи о задержании мужчины, кинувшем яйцо в машину Пашиняна

ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Сведения о том, что в автомобиль премьер-министра Армении Никола Пашиняна якобы бросили яйцо, не соответствуют действительности. сообщает Sputnik Армения со ссылкой на полицию.

Ранее в прессе и социальных сетях распространились слухи о том, что в машину главы правительства бросили яйцо, хулигана доставили в полицию.