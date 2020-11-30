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Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Полиция Армении опровергла слухи о задержании мужчины, кинувшем яйцо в машину Пашиняна

© photo: Sputnik / Sergey Guneev
Кавказ
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201130/250201373/Politsiya-Armenii-oprovergla-slukhi-o-zaderzhanii-muzhchiny-kinuvshem-yaytso-v-mashinu-Pashinyana.html

В СМИ и соцсетях активно распространяются сообщения об инциденте с автомобилем главы правительства Армении.

ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Сведения о том, что в автомобиль премьер-министра Армении Никола Пашиняна якобы бросили яйцо, не соответствуют действительности. сообщает Sputnik Армения со ссылкой на полицию.

Ранее в прессе и социальных сетях распространились слухи о том, что в машину главы правительства бросили яйцо, хулигана доставили в полицию.

Национальное собрание РА
Press Service of the National Assembly of the Republic of Armenia
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Отметим, что в Ереване продолжаются митинги и шествия с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Сегодня около тысячи человек провели шествие от площади Свободы до здания посольства России в Ереване. Акции протеста начались после подписания трехстороннего заявления по Карабаху, подписанного главой правительства Армении.

Главы России, Армении и Азербайджана – Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев, приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября.



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