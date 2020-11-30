22:23 30 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9545
  • 100 RUB4.3692
  • USD3.3164
Поиск
Медик проверяет капельницу у пациента в реанимации, фото из архива

Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 120 тысяч

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Кавказ
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1518)
21 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201130/250209843/Chislo-vyyavlennykh-v-Azerbaydzhane-sluchaev-koronavirusa-prevysilo-120-tysyach.html

С конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 121 176 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 74 902 человека вылечились, 1392 скончались

ТБИЛИСИ, 30 ноя - Sputnik. В Азербайджане за минувшие выявлен 2981 новый случай заражения коронавирусом (4170 человек - за предыдущие сутки), 1226 человек вылечились и были выписаны домой (1985 человек соответственно), сообщает Sputnik Азербайджан.

От осложнения сопутствующих заболеваний скончался 31 пациент с положительным ответом теста на коронавирус.

Ножки новорожденного ребенка
© CC0 / Pixabay
Дети с антителами к коронавирусу продолжают рождаться в Сингапуре

С конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 121 176 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 74 902 человека вылечились, 1392 человека скончался.

Число активных больных, проходящих лечение в пандемических больницах, составляет 44 882 человека.

За последние сутки проведено 1 728 577 тестов на выявление коронавируса, всего за минувший период – 10 342 теста.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1518)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тбилисские дороги - пробка из автомобилей на улице Бараташвили в час пик
Последний день шоппинга или Очень черная пятница - фото
Создаётся приложение для перемещения по ЕАЭС во время пандемии COVID
Создаётся приложение для перемещения по ЕАЭС во время пандемии COVID
Денежные переводы в Грузию в период пандемии
Денежные переводы в Грузию в период пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться