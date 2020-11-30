Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 120 тысяч

С конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 121 176 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 74 902 человека вылечились, 1392 скончались

ТБИЛИСИ, 30 ноя - Sputnik. В Азербайджане за минувшие выявлен 2981 новый случай заражения коронавирусом (4170 человек - за предыдущие сутки), 1226 человек вылечились и были выписаны домой (1985 человек соответственно), сообщает Sputnik Азербайджан.

От осложнения сопутствующих заболеваний скончался 31 пациент с положительным ответом теста на коронавирус.

С конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 121 176 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 74 902 человека вылечились, 1392 человека скончался.

Число активных больных, проходящих лечение в пандемических больницах, составляет 44 882 человека.

За последние сутки проведено 1 728 577 тестов на выявление коронавируса, всего за минувший период – 10 342 теста.