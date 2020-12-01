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Азербайджанская армия на марше - Кельбаджарский район

Войска Азербайджана вошли в Лачинский район Карабаха

© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
Кавказ
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (214)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201201/250212357/Voyska-Azerbaydzhana-voshli-v-Lachinskiy-rayon-Karabakha.html

Это последний из трех районов, которые должны занять силы Баку, согласно трехстороннему заявлению о прекращении огня в Нагорном Карабахе

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Подразделения азербайджанской армии вошли в Лачинский район, сообщила РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.

Нагорный Карабах. Армянские военнослужащие
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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Отмечается, что это последний из трех районов, которые должны занять силы Баку, согласно трехстороннему заявлению о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились об урегулировании ситуации в регионе. Согласно достигнутому соглашению, с 10 ноября в Карабахе начал действовать режим прекращения огня, Армения и Азербайджан остановились на занятых позициях, затем ряд районов перешли под контроль Баку.

При этом стороны начали обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (214)


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