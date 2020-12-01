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Люди заполняют баллоны с кислородом. Архивное фото

Азербайджан подарит Грузии 100 тонн жидкого кислорода

© AP Photo / Martin Mejia
Кавказ
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (315)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201201/250212813/Azerbaydzhan-podarit-Gruzii-100-tonn-zhidkogo-kisloroda.html

Азербайджанской компании Baku steel кроме того, что предоставила медицинский кислород безвозмездно, так же взяла на себя все расходы по его транспортировке груза

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Азербайджан безвозмездно передаст Грузии 100 тонн жидкого медицинского кислорода, сообщает посольство Грузии в соседней республике.

"Посольство Грузии в Азербайджане осуществило работы и с помощью властей дружественной нам страны, в оперативном режиме получилось выделить соответствующее количество жидкого медицинского кислорода", – говорится в информации посольства.

Посольство выражает благодарность азербайджанской компании Baku steel, которая безвозмездно выделила нужное количество медицинского кислорода, так же эта компания возьмет на себя все расходы по транспортировке груза в Грузию.

Ранее глава минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заявила журналистам, что проблема, связанная с обеспечением пациентов кислородом, решена.

Екатерина Тикарадзе на брифинге
© Sputnik / STRINGER
Тикарадзе: в Грузии решена проблема обеспечения пациентов кислородом

Кислородный концентратор – аппарат для выделения молекул кислорода из окружающей атмосферы, их концентрации и выдачи в виде потока чистого кислорода. Используется при кислородной терапии – пациенту подается кислород в более высокой концентрации, чем в атмосферном воздухе.

По словам Тикарадзе, концентратор кислорода уже установлен в клинике Рухи (регион Самегрело - Земо Сванети). Он также будет установлен в республиканских больницах Батуми (Аджария) и Тбилиси.

Что касается остальных клиник, то концентратор кислорода они получат в случае необходимости.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (315)


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