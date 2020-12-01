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Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории

Грузия обошла Армению по числу выявленных случаев COVID-19

© photo: Sputnik / Кирилл Каллиников
Кавказ
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (320)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201201/250222754/Gruziya-oboshla-Armeniyu-po-chislu-vyyavlennykh-sluchaev-COVID-19.html

От осложнений, вызванных коронавирусом, в Армении скончались 2 193 человека (29 за минувшие сутки), а в Грузии - 1 303 (36 за минувшие сутки).

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. С начала пандемии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Грузии на 1 декабря составило 139 343, в то время как в Армении за тот же период число инфицированных составило 135 967.

Тенгиз Церцвадзе
photo : Government of Georgia / FB
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За последние сутки в Грузии выявлено 3 759 случаев инфицирования, а в Армении - 843.

 

От осложнений, вызванных коронавирусом, в Армении скончались 2 193 человека (29 за минувшие сутки), а в Грузии - 1 303 (36 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции в Армении составляет 110 365, в Грузии - 117 560.

 

В итоге Грузия занимает 50 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире, а Армения - 53 место.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (320)


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