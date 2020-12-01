Лавров: обмен военнопленными в Карабахе пойдет быстрее

ТБИЛИСИ, 1 дек - Sputnik. Москва не видит, что обмен военнопленными и телами погибших в Карабахе преднамеренно затягивается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

"Трудно говорить о каких-то преднамеренных шагах по затягиванию этого процесса. Мы этого не видим, но то, что есть объективные сложности, которые сейчас, я надеюсь, будут быстрее решаться, - это факт", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам онлайн-встречи министров иностранных дел стран ОДКБ.

Он отметил, что "учитывая рельеф местности и то, как военные действия (в Карабахе) развивались, сразу по их прекращении очень трудно было заниматься этими вопросами, тем более в отсутствие четких списков тех, кто считается пропавшими без вести".

"Будем надеяться, что с подключением специалистов из профильной международной структуры (МККК) дело пойдёт быстрее. Наши миротворцы в меру своих возможностей, конечно, будут оказывать содействие", - добавил министр.

Трехстороннее заявление по Карабаху лидеров Азербайджана, России и Армении подписано 10 ноября 2020 года. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Российской Федерации Владимир Путин заявили о полном прекращении огня и всех военных действиях в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00:00 по московскому времени (01:00 по Баку) 10 ноября 2020 года.

В соответствии с данным соглашением, подразделения Азербайджанской Армии вошли в Агдамский район 20 ноября 2020 года. 25 ноября 2020 года Азербайджану возвращен Кельбаджарский район, 1 декабря 2020 года ВС Азербайджана вошли в Лачинский район. Вместе с этим вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора будет расположен миротворческий контингент Российской Федерации.