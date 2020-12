Лавров: обмен военнопленными в Карабахе пойдет быстрее

ТБИЛИСИ, 1 дек - Sputnik. Москва не видит, что обмен военнопленными и телами погибших в Карабахе преднамеренно затягивается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

"Трудно говорить о каких-то преднамеренных шагах по затягиванию этого процесса. Мы этого не видим, но то, что есть объективные сложности, которые сейчас, я надеюсь, будут быстрее решаться, - это факт", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам онлайн-встречи министров иностранных дел стран ОДКБ.