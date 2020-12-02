В Ереване протестующие устроили шествие с требованием отставки Пашиняна

Незадолго до этого правительство Армении сняло запрет на митинги и особый режима въезда и выезда из страны в условиях военного положения

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. В центре Еревана началось шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна сообщает Sputnik Армения.

Акция, организованная молодежным союзом оппозиционной партии "Дашнакцутюн", стартовала у памятника композитору Араму Хачатуряну. Митингующие с плакатами и баннерами идут к зданию правительства на площади Республики, скандируя "Никол – предатель". Полиция в действия протестующих не вмешивается, следит лишь за тем, чтобы они не мешали движению транспорта, задержанных нет.

Перед началом шествия представитель партии "Дашнакцутюн" Арцвик Минасян заявил, что в четверг оппозиция планирует обнародовать "дорожную карту своих решительных действий".

Ранее депутат парламента от оппозиционной партии "Процветающая Армения" Ивета Тоноян сообщила, что на 5 декабря запланирован "общенациональный митинг".

Оппозиция в Армении с 10 ноября протестует против соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе, подписанного Пашиняном. Митингующие требуют отставки премьер-министра и призывают начать процесс дератификации соглашения по Карабаху.

Началось все после того, как Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года. По условиям договора, армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией.