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Митинг оппозиции в Ереване

В Ереване протестующие устроили шествие с требованием отставки Пашиняна

Sputnik
Кавказ
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201202/250232356/V-Erevane-protestuyuschie-ustroili-shestvie-s-trebovaniem-otstavki-Pashinyana.html

Незадолго до этого правительство Армении сняло запрет на митинги и особый режима въезда и выезда из страны в условиях военного положения

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. В центре Еревана началось шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна сообщает Sputnik Армения.

Акция, организованная молодежным союзом оппозиционной партии "Дашнакцутюн", стартовала у памятника композитору Араму Хачатуряну. Митингующие с плакатами и баннерами идут к зданию правительства на площади Республики, скандируя "Никол – предатель". Полиция в действия протестующих не вмешивается, следит лишь за тем, чтобы они не мешали движению транспорта, задержанных нет.

Перед началом шествия представитель партии "Дашнакцутюн" Арцвик Минасян заявил, что в четверг оппозиция планирует обнародовать "дорожную карту своих решительных действий".

© photo: Sputnik / Maxim Blinov
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Ранее депутат парламента от оппозиционной партии "Процветающая Армения" Ивета Тоноян сообщила, что на 5 декабря запланирован "общенациональный митинг".

Оппозиция в Армении с 10 ноября протестует против соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе, подписанного Пашиняном. Митингующие требуют отставки премьер-министра и призывают начать процесс дератификации соглашения по Карабаху.

Началось все после того, как Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года. По условиям договора, армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией.

Теги:
Никол Пашинян, Ереван, Армения


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