Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 130 тысяч

В Азербайджане с конца февраля зарегистрировано 133 733 факта заражения коронавирусом, из них 81 234 пациента выписаны после лечения, 1510 человек скончались

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 4189 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 3942 человека). В то же время 2072 пациента (2265 человек соответственно) выписаны после завершения лечения, и это самый высокий показатель с начала пандемии, сообщает Sputnik Азербайджан.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 40 пациентов, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлено в общей сложности 133 733 случая заражения коронавирусом, из этого числа 81 234 человека благополучно прошли лечение, 1510 пациентов клиник скончались.

Лечение 50 989 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 1 781 218 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 17 609 - за минувшие сутки.