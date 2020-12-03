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Работа медиков с больными COVID-19 в больнице

Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 130 тысяч

© photo: Sputnik / Tatyana Makeeva
Кавказ
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1528)
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https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201203/250241997/Chislo-vyyavlennykh-v-Azerbaydzhane-sluchaev-koronavirusa-prevysilo-130-tysyach.html

В Азербайджане с конца февраля зарегистрировано 133 733 факта заражения коронавирусом, из них 81 234 пациента выписаны после лечения, 1510 человек скончались

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 4189 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 3942 человека). В то же время 2072 пациента (2265 человек соответственно) выписаны после завершения лечения, и это самый высокий показатель с начала пандемии, сообщает Sputnik Азербайджан.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 40 пациентов, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Пандемия коронавируса COVID - 19. Медики в больнице
© AP Photo / Emilio Morenatti
Врачи предупредили о тяжелом течении коронавируса при повторном заражении

Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлено в общей сложности 133 733 случая заражения коронавирусом, из этого числа 81 234 человека благополучно прошли лечение, 1510 пациентов клиник скончались.

Лечение 50 989 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 1 781 218 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 17 609 - за минувшие сутки.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1528)


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