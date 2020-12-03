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Президент Азербайджана И. Алиев посетил Физулинский и Джебраильский районы

Алиев перенес дату Дня Победы из-за уважения к Турции

Press service of the President of Azerbaijan
Кавказ
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (219)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201203/250242147/Aliev-perenes-datu-Dnya-Pobedy-iz-za-uvazheniya-k-Turtsii.html

День памяти погибших в войне в Нагорном Карабахе, в свою очередь, не изменился, он будет отмечаться 27 сентября

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев перенес учрежденный ранее День Победы, приуроченный к событиям в Карабахе, с 10 на 8 ноября в знак солидарности с Турцией, сообщает РИА Новости.

Согласно распоряжению Алиева от 2 декабря 2020 года, "в целях увековечивания победы в Отечественной войне было принято решение ежегодно отмечать 10 ноября в Азербайджане как День Победы".

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video: Russian Defense Ministry
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Администрации президента Азербайджана сообщила, что 10 ноября в Турции отмечается как День памяти Мустафы Кемаля Ататюрка (основателя Турецкой Республики - ред.), поэтому Ильхам Алиев принял решение об изменении даты Дня Победы. Теперь он будет отмечаться 8 ноября.

В конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. При посредничестве России страны договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

По условиям договора, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией. Также Армения согласилась на ряд территориальных уступок.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (219)
Теги:
Карабахский конфликт, Азербайджан, Турция, День Победы, Ильхам Алиев


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