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Армении и Азербайджану разрешили играть международные матчи по футболу дома

© photo: Sputnik / Александр Вильф
Кавказ
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Sputnik Грузия
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Запрет на проведение международных матчей в Армении и Азербайджане был введен УЕФА 20 октября в связи с военными действиями в регионе

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Союз европейских футбольных ассоциаций разрешил Армении и Азербайджану вновь проводить матчи турниров под эгидой УЕФА на своих полях, говорится в решении Исполнительного комитета УЕФА.

Решение обусловлено трехсторонним заявлением о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября.

Новый батумский стадион
photo : Georgian Football Federation / FB
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Запрет на проведение международных матчей в Армении и Азербайджане был введен УЕФА 20 октября в связи с военными действиями в регионе. Из-за этого запрета сборные Армении и Азербайджана проводили свои матчи Лиги наций в ноябре на нейтральных полях, так же как и клубы из этих стран, выступавшие в еврокубках.

Напомним, главы России, Армении и Азербайджана 9 ноября подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.



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