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Акция протеста в Ереване против премьер-министра Никола Пашиняна

В Ереване проходит очередной митинг против премьерства Пашиняна

© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Кавказ
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201205/250256708/V-Erevane-prokhodit-ocherednoy-miting-protiv-premerstva-Pashinyana.html

Уже почти в месяц в Ереване продолжаются акции протеста, после того как премьер-министр Армении подписал соглашение о прекращении огня и военных действий в Карабахе

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. В Ереване на площади Свободы стартовал митинг оппозиции, требующей отставки правительства Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, сообщает Sputnik Армения.

По данным агентства, на площади собралось значительное число граждан. В начале участники почтили минутой молчания память воинов, павших в ходе войны в Карабахе.

© photo: Sputnik / Maxim Blinov
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Собравшиеся граждане периодически скандируют "Никол – предатель!".

В ходе митинга лидер оппозиционной партии "Отечество", экс-глава Службы нацбезопасности Артур Ванецян назвал премьер-министра Армении политическим трупом.

В послании лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, который не смог присутствовать на митинге оппозиции, поскольку его вызвали в СНБ для дачи показаний, сказано, что отставка Пашиняна после подписания документа о капитуляции безальтернативна.

Оппозиция в Армении с 10 ноября протестует против соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе, подписанного Пашиняном. Митингующие требуют отставки премьер-министра и призывают начать процесс дератификации соглашения по Карабаху.

Началось все после того, как Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года. По условиям договора, армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией.

Теги:
Никол Пашинян, Акция протеста, Армения


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