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Акция оппозиции в Ереване

Протестующие в Ереване дали Пашиняну время до вторника уйти в отставку

Sputnik
Кавказ
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201205/250257861/Protestuyuschie-v-Erevane-dali-Pashinyanu-vremya-do-vtornika-uyti-v-otstavku.html

Уже почти месяц в Ереване продолжаются акции протеста, после того как премьер-министр Армении подписал соглашение о прекращении огня и военных действий в Карабахе

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Собравшиеся у особняка премьер-министра Армении Никола Пашиняна протестующие выдвинули ему ультиматум, сообщает Sputnik Армения.

"Мы даем Николу Пашиняну время до 12:00 вторника, чтобы он ушел в отставку. Если он этого не сделает, по всей стране начнутся акции неповиновения. Если он не уйдет до вторника, мы сами его отстраним", – сказал представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

По его словам, оппозиция обсудит вопрос предоставления Пашиняну гарантий в том, что народ не предпримет физической расправы.

Брошенная армянская военная техника на дороге в Физули
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
В чем причина больших потерь военной техники армянской стороны?

В субботу десятки тысяч протестующих собрались в центре Еревана, требуя отставки премьер-министра. После митинга демонстранты направились к его правительственному особняку. Граждане скандировали "Армения без Никола", "Никол – предатель". Активисты также активно жгли разноцветные фаеры.

Сейчас акция протеста объявлена завершенной.

Оппозиция в Армении с 10 ноября протестует против соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе, подписанного Пашиняном. Митингующие требуют отставки премьер-министра и призывают начать процесс дератификации соглашения по Карабаху.

Началось все после того, как Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года. По условиям договора, армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией.

Теги:
Акция протеста, Армения, Никол Пашинян, Ереван


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