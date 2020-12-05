22:15 05 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0304
  • 100 RUB4.4551
  • USD3.3115
Поиск
Азербайджанские солдаты и местные жители празднуют освобождение населенных пунктов

Баку готовится к проведению военного парада 10 декабря

© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
Кавказ
Получить короткую ссылку
Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (221)
15 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/04/250253979.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201205/250257997/Baku-gotovitsya-k-provedeniyu-voennogo-parada-10-dekabrya.html

На параде будет продемонстрирована как азербайджанская военная техника, так и часть трофейной военной техники, захваченной у армянской стороны

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. В Баку 10 декабря пройдет военный парад, в котором примут участие свыше 3 тысяч военнослужащих и до 150 единиц техники, сообщает Sputnik Азербайджан.

Президент Азербайджана И. Алиев посетил Физулинский и Джебраильский районы
Press service of the President of Azerbaijan
Алиев перенес дату Дня Победы из-за уважения к Турции

Парад пройдет на площади Азадлыг, где будет продемонстрирована как азербайджанская военная техника, так и часть трофейной военной техники, захваченной у армянской стороны.

В конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. При посредничестве России страны договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

По условиям договора, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией. Также Армения согласилась на ряд территориальных уступок.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (221)
Теги:
Карабахский конфликт, парад Победы, Азербайджан, Баку


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Кутаиси - эпидемия коронавируса. Прохожие на улицах в масках
Как Кутаиси переживает кризис и эпидемию коронавируса - фото
Сербия получила первую партию российской вакцины “Спутник V” - видео
Сербия получила первую партию российской вакцины "Спутник V" - видео
Коронавирус на Южном Кавказе – ноябрь 2020
Коронавирус на Южном Кавказе – ноябрь 2020
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться