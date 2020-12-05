Баку готовится к проведению военного парада 10 декабря

На параде будет продемонстрирована как азербайджанская военная техника, так и часть трофейной военной техники, захваченной у армянской стороны

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. В Баку 10 декабря пройдет военный парад, в котором примут участие свыше 3 тысяч военнослужащих и до 150 единиц техники, сообщает Sputnik Азербайджан.

Парад пройдет на площади Азадлыг, где будет продемонстрирована как азербайджанская военная техника, так и часть трофейной военной техники, захваченной у армянской стороны.

В конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. При посредничестве России страны договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

По условиям договора, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией. Также Армения согласилась на ряд территориальных уступок.