Число выявленных в Армении случаев коронавируса превысило 140 тысяч

В Армении в последнее время количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 постепенно снижается, но ситуация все еще продолжает оставаться тревожной

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 141 937, за сутки выявлено 978 новых случаев, сообщает Sputnik Армения.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 5 декабря, таких случаев было 140959. Таким образом, за сутки выявлено 978 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 2326 человек (плюс 17 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 588 (плюс 2 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 116 796. На лечении находятся 22 227 человек. Общее количество проведенных тестов – 528876.

Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября действовал режим ЧП. Теперь в стране ввели карантин, который продлится до 11 января 2021 года. "Масочный режим" в республике сохраняется.