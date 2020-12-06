17:50 06 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0304
  • 100 RUB4.4551
  • USD3.3115
Поиск
Медработники в коридоре медицинского центра Сурб Асвацамайр

Число выявленных в Армении случаев коронавируса превысило 140 тысяч

© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Кавказ
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1539)
24 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201206/250263654/Chislo-vyyavlennykh-v-Armenii-sluchaev-koronavirusa-prevysilo-140-tysyach.html

В Армении в последнее время количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 постепенно снижается, но ситуация все еще продолжает оставаться тревожной

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 141 937, за сутки выявлено 978 новых случаев, сообщает Sputnik Армения.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 5 декабря, таких случаев было 140959. Таким образом, за сутки выявлено 978 новых случаев заражения.

Пандемия коронавируса COVID 19 - врачи в клинике в штате Миссури США
© AP Photo / Jeff Roberson
В США выявлено рекордное число новых случаев коронавируса за сутки

От осложнений коронавируса в Армении скончались 2326 человек (плюс 17 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 588 (плюс 2 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 116 796. На лечении находятся 22 227 человек. Общее количество проведенных тестов – 528876.

Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября действовал режим ЧП. Теперь в стране ввели карантин, который продлится до 11 января 2021 года. "Масочный режим" в республике сохраняется.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1539)
Теги:
Армения, Коронавирус COVID-2019


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Кутаиси - эпидемия коронавируса. Прохожие на улицах в масках
Как Кутаиси переживает кризис и эпидемию коронавируса - фото
Бишкек задыхается — шокирующее видео про смог
Бишкек задыхается: смог накрыл город плотной пеленой
Коронавирус на Южном Кавказе – ноябрь 2020
Коронавирус на Южном Кавказе – ноябрь 2020
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться