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Ситуация на Военно-Грузинской дороге

Полтысячи грузовиков скопилось на КПП "Верхний Ларс"

Sputnik
Кавказ
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (120)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201206/250263844/Poltysyachi-gruzovikov-skopilos-na-KPP-Verkhniy-Lars.html

Движение по Военно-Грузинской дороге временно закрыли в субботу из-за неблагоприятных погодных условий

ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik. Из-за ограничений на участке Гудаури-Коби Военно-Грузинской дороги на российской стороне скопилось больше 500 грузовых автомобилей, сообщает Sputnik Армения.

Военно-грузинская дорога
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Верхний Ларс сегодня: дорога в Россию по-прежнему закрыта для грузовиков

Движение закрыто для автотранспорта с прицепом и полуприцепом из-за снега и низкой температуры. Для других видов транспорта движение на указанном участке осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" - единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (120)
Теги:
Армения, ТПП "Казбеги – Верхний Ларс", Военно-грузинская дорога


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