Полтысячи грузовиков скопилось на КПП "Верхний Ларс"

ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik. Из-за ограничений на участке Гудаури-Коби Военно-Грузинской дороги на российской стороне скопилось больше 500 грузовых автомобилей, сообщает Sputnik Армения.

Движение закрыто для автотранспорта с прицепом и полуприцепом из-за снега и низкой температуры. Для других видов транспорта движение на указанном участке осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" - единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.