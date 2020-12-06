Число выявленых в Азербайджане случаев коронавирусов превысило 145 тысяч

В Азербайджане с конца февраля зарегистрировано 146 679 фактов заражения коронавирусом, из них 88 497 пациентов выписаны после лечения, 1632 человека скончался.

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 4356 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 4323 человека), в то же время 2517 пациентов (2180 человек соответственно) выписаны после завершения лечения, сообщает Sputnik Азербайджан.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 39 пациентов, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлено в общей сложности 146 679 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 88 497 человек благополучно прошли лечение, 1632 пациента клиник скончался.

Лечение 56 550 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 1 837 001 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 19 197 - за минувшие сутки.