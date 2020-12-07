МИД Армении поблагодарил РФ за вклад в урегулирование конфликта в Карабахе

Глава ведомства поблагодарил своего российского коллегу за большой вклад и последовательные усилия, направленные на прекращение огня в зоне конфликта

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Армении Ара Айвазян на переговорах со своим российской коллегой Сергеем Лавровым выразил признательность России за большой вклад и усилия, направленные на прекращение огня в Карабахе, пишет РИА Новости.

"Хочу выразить глубокую признательность российской стороне и лично Вам, Сергей Викторович, за большой вклад и последовательные усилия, направленные на полное прекращение огня и военных действий в зоне конфликта", - сказал Айвазян на встрече с Лавровым в Москве.

Совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе подписали лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян. Согласно документу, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, после ряд районов переходят под контроль Баку, а стороны проводят обмен пленными.

При этом, согласно заявлению, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.