Южный Кавказ превращается в регион стабильности - МИД РФ

Это заявление главой внешнеполитического ведомства России было сделано на встрече с армянским коллегой в Москве

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Южный Кавказ превращается из противоречивого региона противоречий в стабильный, Россия же всячески намерена этому способствовать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Совместное заявление, которое было подписано премьер-министром Армении и президентами Азербайджана и РФ 9 ноября, которое остановило войну и обеспечило договоренности, позволяющие беженцам и внутренне перемещенным лицам вернуться к своим очагам, обеспечило договоренности для восстановления экономики, решения гуманитарных проблем", - цитирует Лаврова на встрече с армянским коллегой в Москве РИА Новости.

"Договорились разблокировать все коммуникации – хозяйственные и транспортные. Тем самым мы можем реально создать условия для превращения Южного Кавказа из региона противоречий в регион стабильности и процветания в интересах всех живущих там народов. Мы будем всячески содействовать продвижению в этом направлении", - сказал он.

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Совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе подписали лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян. Согласно документу, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, после ряд районов переходят под контроль Баку, а стороны проводят обмен пленными.

При этом, согласно заявлению, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.