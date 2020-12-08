Время ультиматума истекло: оппозиция в Армении призвала граждан к неповиновению

Уже почти месяц в Ереване продолжаются акции протеста, после того как премьер-министр Армении подписал соглашение о прекращении огня и военных действий в Карабахе

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Представитель оппозиционной партии Армении "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян в видеообращении в Facebook призвал граждан страны начать акции неповиновения в стране в ответ на отказ премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку. Об этом пишет Sputnik Армения.

В субботу, 5 декабря, на акции протеста в Ереване митингующая оппозиция выдвинула Пашиняну ультиматум – или он уйдет в отставку до полудня вторника, или по всей стране начнутся акции гражданского неповиновения.

"Начиная с этого момента до 17:00 граждане Республики Армения имеют легитимное право на проведение мирных акций неповиновения, чтобы донести свое недовольство и требование до властей", – сказал Сагателян.

Он призвал граждан действовать исключительно в рамках закона и не поддаваться на провокации. Также он обратился к правоохранительным органам, которые призвал "не выполнять незаконные приказы Никола Пашиняна" и не применять силу против людей.

Сагателян обратился и лично к премьер-министру страны.

"Никол, все равно ты уйдешь. Уходи без потрясений, хотя бы сейчас побереги наш народ, государство и государственность, не подрывай внутреннюю жизнь нашей страны. Твой уход жизненно важен для нашего народа и государства", – сказал представитель оппозиционной партии.

Оппозиция в Армении с 10 ноября протестует против соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе, подписанного Пашиняном. Митингующие требуют отставки премьер-министра и призывают начать процесс дератификации соглашения по Карабаху.

Началось все после того, как Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года. По условиям договора, армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией.