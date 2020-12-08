13:54 08 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9847
  • 100 RUB4.4244
  • USD3.2910
Поиск
Митинг оппозиции в Ереване

Время ультиматума истекло: оппозиция в Армении призвала граждан к неповиновению

© photo: Sputnik
Кавказ
Получить короткую ссылку
82 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/08/250278084.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201208/250278134/Vremya-ultimatuma-isteklo-oppozitsiya-v-Armenii-prizvala-grazhdan-k-nepovinoveniyu.html

Уже почти месяц в Ереване продолжаются акции протеста, после того как премьер-министр Армении подписал соглашение о прекращении огня и военных действий в Карабахе

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Представитель оппозиционной партии Армении "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян в видеообращении в Facebook призвал граждан страны начать акции неповиновения в стране в ответ на отказ премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку. Об этом пишет Sputnik Армения.

Акция оппозиции в Ереване
photo : Sputnik
Протестующие в Ереване дали Пашиняну время до вторника уйти в отставку

В субботу, 5 декабря, на акции протеста в Ереване митингующая оппозиция выдвинула Пашиняну ультиматум – или он уйдет в отставку до полудня вторника, или по всей стране начнутся акции гражданского неповиновения.

"Начиная с этого момента до 17:00 граждане Республики Армения имеют легитимное право на проведение мирных акций неповиновения, чтобы донести свое недовольство и требование до властей", – сказал Сагателян.

Он призвал граждан действовать исключительно в рамках закона и не поддаваться на провокации. Также он обратился к правоохранительным органам, которые призвал "не выполнять незаконные приказы Никола Пашиняна" и не применять силу против людей.

Сагателян обратился и лично к премьер-министру страны.

"Никол, все равно ты уйдешь. Уходи без потрясений, хотя бы сейчас побереги наш народ, государство и государственность, не подрывай внутреннюю жизнь нашей страны. Твой уход жизненно важен для нашего народа и государства", – сказал представитель оппозиционной партии.

© photo: Sputnik / Maksim Blinov
МИД Армении поблагодарил РФ за вклад в урегулирование конфликта в Карабахе

Оппозиция в Армении с 10 ноября протестует против соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе, подписанного Пашиняном. Митингующие требуют отставки премьер-министра и призывают начать процесс дератификации соглашения по Карабаху.

Началось все после того, как Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года. По условиям договора, армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией.

Теги:
Карабахский конфликт, Никол Пашинян, Акция протеста, Армения, Ереван


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Специалисты обнаружили точное местоположение капсулы с образцами грунта, взятого японским космическим зондом Хаябуса-2 с поверхности астероида Рюгу
Посадка капсулы с грунтом астероида Рюгу в Австралии – фото
В столице Эстонии зажглись гигантские китайские фонари - видео
В столице Эстонии зажглись гигантские китайские фонари - видео
Торговля в Грузии продолжает падать на фоне пандемии
Торговля в Грузии продолжает падать на фоне пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться