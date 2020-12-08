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Пожилой прохожий в маске на улице в Баку

Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 150 тысяч

© Sputnik / Murad Orujov
Кавказ
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1546)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201208/250283427/Chislo-vyyavlennykh-v-Azerbaydzhane-sluchae-koronavirusa-prevysilo-150-tysyach.html

От осложнения сопутствующих заболеваний скончались 38 пациентов с COVID-19, проходящих лечение в больницах особого режима

ТБИЛИСИ, 8 дек - Sputnik. В Азербайджане за минувшие сутки зафиксировано 4387 новых случаев инфицирования коронавирусом (днем ранее - 3086 человек), 3133 человека (1781 пациент соответственно) вылечились и были выписаны домой, сообщает Sputnik Азербайджан.

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От осложнения сопутствующих заболеваний скончались 38 пациентов, чье тестирование на коронавирус ранее показало положительный результат.

С конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 154 152 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 93 411 человек вылечились, 1713 скончались.

Число активных больных, проходящих лечение в больницах особого режима, составляет 59 028 человек. 

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1546)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Азербайджан


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