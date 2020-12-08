Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 150 тысяч

От осложнения сопутствующих заболеваний скончались 38 пациентов с COVID-19, проходящих лечение в больницах особого режима

ТБИЛИСИ, 8 дек - Sputnik. В Азербайджане за минувшие сутки зафиксировано 4387 новых случаев инфицирования коронавирусом (днем ранее - 3086 человек), 3133 человека (1781 пациент соответственно) вылечились и были выписаны домой, сообщает Sputnik Азербайджан.

От осложнения сопутствующих заболеваний скончались 38 пациентов, чье тестирование на коронавирус ранее показало положительный результат.

С конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 154 152 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 93 411 человек вылечились, 1713 скончались.

Число активных больных, проходящих лечение в больницах особого режима, составляет 59 028 человек.