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Запрещенные плоды: Россельхознадзор запретил импорт в Россию яблок из Азербайджана

© photo: Sputnik / Игорь Онучин
Кавказ
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Темы:
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С 22 октября по настоящее время в продукции из Азербайджана было зафиксировано 17 случаев обнаружения южноамериканской томатной моли или восточной плодожорки

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Россельхознадзор с 10 декабря запрещает импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана из-за выявления вредителей в продукции из этой страны, говорится в сообщении российского ведомства.

Служба отмечает, что неоднократно информировала Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о систематических случаях выявления в продукции карантинных объектов.

Торговля овощами и фруктами - яблоки
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузинские яблоки активно вывозятся в Россию

"Только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов – южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки – в плодоовощной продукции (томаты, яблоки)", – указывается в сообщении.

"В связи с этим в целях сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения указанных вредителей на территории Российской Федерации Россельхознадзор вынужден с 10 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения", – добавляет служба.

Азербайджан – достаточно крупный поставщик растительной продукции в Россию. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт, например, свежих и охлажденных томатов в Россию из Азербайджана в 2019 году составил 172,359 тысячи тонн (30,9% в общем объеме импорта этой продукции) – страна занимала первое место по поставкам.

Импорт азербайджанских яблок, груш и айвы в Россию в прошлом году составил 91,113 тысячи тонн (9,7% в общем объеме поставок, четвертое место после Молдавии, Сербии и Аргентины).

Темы:
Новости из России (1492)
Теги:
Россельхознадзор, Азербайджан, Россия


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