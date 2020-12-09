Запрещенные плоды: Россельхознадзор запретил импорт в Россию яблок из Азербайджана

С 22 октября по настоящее время в продукции из Азербайджана было зафиксировано 17 случаев обнаружения южноамериканской томатной моли или восточной плодожорки

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Россельхознадзор с 10 декабря запрещает импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана из-за выявления вредителей в продукции из этой страны, говорится в сообщении российского ведомства.

Служба отмечает, что неоднократно информировала Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о систематических случаях выявления в продукции карантинных объектов.

"Только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов – южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки – в плодоовощной продукции (томаты, яблоки)", – указывается в сообщении.

"В связи с этим в целях сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения указанных вредителей на территории Российской Федерации Россельхознадзор вынужден с 10 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения", – добавляет служба.

Азербайджан – достаточно крупный поставщик растительной продукции в Россию. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт, например, свежих и охлажденных томатов в Россию из Азербайджана в 2019 году составил 172,359 тысячи тонн (30,9% в общем объеме импорта этой продукции) – страна занимала первое место по поставкам.

Импорт азербайджанских яблок, груш и айвы в Россию в прошлом году составил 91,113 тысячи тонн (9,7% в общем объеме поставок, четвертое место после Молдавии, Сербии и Аргентины).