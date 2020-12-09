Пашинян обвинил протестующую оппозицию в желании создать в стране безвластие

Уже почти месяц в Ереване продолжаются акции протеста, после того как премьер-министр Армении подписал соглашение о прекращении огня и военных действий в Карабахе

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил недоумение, что оппозиция требует именно отставки главы правительства, а не досрочных выборов. Об этом пишет Sputnik Армения.

Оппозиция в Армении с 10 ноября протестует против соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе, подписанного Пашиняном. Митингующие требуют отставки премьер-министра и призывают начать процесс дератификации соглашения по Карабаху. На пост премьера 16 оппозиционных партий предлагают первого премьера независимой Армении Вазгена Манукяна.

"Почему (оппозиционные силы – ред.) не требуют внеочередных парламентских выборов, а предлагают сценарии, преследующие цель безвозвратно вывести народ из процесса? Они предлагают создать в Армении безвластие или марионеточную власть, так как предложили кандидатуру премьер-министра, у которого нет поддержки народа, опоры в парламенте и перспектив получить народную поддержку, так как перед ним поставлено условие не участвовать в выборах", – сказал Пашинян.

По мнению премьера, его отставка сейчас вытеснит народ из политических процессов и приведет к власти представителей прежнего режима. А это значит, что в течение года будут восстановлены все механизмы фальсификаций выборов, заявил он.

Глава армянского правительства подчеркнул, что у народа еще будет возможность дать свою оценку создавшейся в Армении ситуации.

Ранее Вазген Манукян обратился к Пашиняну, отметив, что его отставки требуют президент, две фракции парламента, католикосы Гарегин Второй и Арам Первый, руководители многих общин, политические силы, деятели культуры. На этом фоне он выразил недоумение, о какой народной поддержке Пашиняна может идти речь.

В Ереване начались протесты с требованием отставки Пашиняна после того, как Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года. По условиям договора, армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией.