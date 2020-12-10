В Баку стартовал Парад Победы

На параде будет продемонстрирована как азербайджанская военная техника, так и часть трофейной военной техники, захваченной у армянской стороны

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Парад Победы, в котором принимают участие лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, начался на площади Свободы в Баку, сообщает РИА Новости.

Парад проходит на площади Свободы. В нем примут участие более 3 тысяч военнослужащих, будут продемонстрированы до 150 единиц военной техники. Также продемонстрируют часть трофейной военной техники, захваченной у армянской стороны.

Кроме того, на параде ожидается проход турецких военнослужащих. На мероприятии присутствует и президент Турции, который 9 декабря прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом.

В конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. При посредничестве России страны договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

По условиям договора, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией. Также Армения согласилась на ряд территориальных уступок.