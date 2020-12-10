Митингующие в Ереване попытались ворваться в здание правительства Армении

Там в этот момент проходило заседание кабинета министров, и митингующие заявили, что хотели поговорить с премьером страны, против которого они и протестуют

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Участники акции протеста против премьер-министра Армении Никола Пашиняна попытались прорваться в здание парламента, сообщает РИА Новости.

Протестующие хотели поговорить с Пашиняном, который находится на заседании кабмина. В результате между ними и силовиками произошла небольшая потасовка. Полицейские начали задерживать участников мероприятия.

По данным Sputnik Армения, задержаны уже 29 граждан страны.

Оппозиция в Армении с 10 ноября протестует против соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе, подписанного Пашиняном. Митингующие требуют отставки премьер-министра и призывают начать процесс дератификации соглашения по Карабаху.

Началось все после того, как Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года. По условиям договора, армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией.