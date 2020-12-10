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Акция протеста в Ереване

Митингующие в Ереване попытались ворваться в здание правительства Армении

© photo: Sputnik
Кавказ
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201210/250300594/Protestuyuschie-v-Erevane-popytalis-zayti-v-zdanie-pravitelstva-Armenii.html

Там в этот момент проходило заседание кабинета министров, и митингующие заявили, что хотели поговорить с премьером страны, против которого они и протестуют

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Участники акции протеста против премьер-министра Армении Никола Пашиняна попытались прорваться в здание парламента, сообщает РИА Новости.

Протестующие хотели поговорить с Пашиняном, который находится на заседании кабмина. В результате между ними и силовиками произошла небольшая потасовка. Полицейские начали задерживать участников мероприятия.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© photo: Sputnik / Alexey Danichev
Пашинян обвинил оппозицию в желании создать в стране безвластие

По данным Sputnik Армения, задержаны уже 29 граждан страны.

Оппозиция в Армении с 10 ноября протестует против соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе, подписанного Пашиняном. Митингующие требуют отставки премьер-министра и призывают начать процесс дератификации соглашения по Карабаху.

Началось все после того, как Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года. По условиям договора, армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией.

Теги:
Акция протеста, Армения, Никол Пашинян, Ереван


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