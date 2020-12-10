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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на военном параде в Баку

Эрдоган заявил о возможности "платформы шести" на Южном Кавказе

© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
Кавказ
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (225)
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Sputnik Грузия
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Турция готова "открыть двери" для Армении, так как у Анкары "нет проблем с армянским народом", заявил президент

ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в регионе Южного Кавказа возможно создание "платформы шести" для развития сотрудничества.

Эрдоган прибыл в Баку с двухдневным визитом для участия в праздничных мероприятиях.

"Мы сегодня с моим братом (Алиевым - ред.) обсуждали возможность создания платформы из шести стран - Азербайджана, Турции, России, Ирана, Грузии и при желании - Еревана, Армении. Это было бы хорошим сотрудничеством для развития региона", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Баку.

Он заявил, что Турция готова "открыть двери" для Армении.

"Мы сторонники мира в регионе, готовы открыть двери для Армении. У нас нет проблем с армянским народом", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Баку.

Кроме того, президент Турции указал на конструктивную роль Владимира Путина в урегулировании карабахского конфликта.

В конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. При посредничестве России страны договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

По условиям договора, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией. Также Армения согласилась на ряд территориальных уступок

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (225)


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