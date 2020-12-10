Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысил 160 тысяч

В Азербайджане с конца февраля зарегистрировано 162 774 факта заражения коронавирусом, из них 99 892 пациента выписаны после лечения, 1793 человека скончались.

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 4219 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 4403 человека). В то же время 3562 пациента (2919 человек соответственно) выписаны после завершения лечения, сообщает Sputnik Азербайджан.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 38 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлено в общей сложности 162 774 случая заражения коронавирусом, из этого числа 99 892 человека благополучно прошли лечение, 1793 пациента клиник скончались.

Лечение 61 089 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 1 902 584 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 18 006 - за минувшие сутки.