В Азербайджане сняли режим военного положения

Режим военного положения в Азербайджане действовал с 28 сентября в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Милли Меджлис (парламент) Азербайджана отменил режим военного положения в стране, сообщает Sputnik Азербайджан.

На пленарном заседании парламента был вынесен на обсуждение вопрос "Об утверждении указа президента Азербайджанской Республики "Об отмене военного положения".

Парламент утвердил отмену военного положения. Указ вступит в силу с 00:00 12 декабря (23:00 мск 11 декабря).

В конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. При посредничестве России страны договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

По условиям договора, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией. Также Армения согласилась на ряд территориальных уступок.