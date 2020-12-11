12:49 11 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9731
  • 100 RUB4.4732
  • USD3.2838
Поиск
LIVE:
Военнослужащие азербайджанской армии

В Азербайджане сняли режим военного положения

© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
Кавказ
Получить короткую ссылку
28 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0b/250312119.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201211/250311565/V-Azerbaydzhane-snyali-rezhim-voennogo-polozheniya.html

Режим военного положения в Азербайджане действовал с 28 сентября в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Милли Меджлис (парламент) Азербайджана отменил режим военного положения в стране, сообщает Sputnik Азербайджан.

На пленарном заседании парламента был вынесен на обсуждение вопрос "Об утверждении указа президента Азербайджанской Республики "Об отмене военного положения".

Репетиция военного парада в Баку
© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensy
Какое оружие помогло Азербайджану в карабахском конфликте? Взгляд из России

Парламент утвердил отмену военного положения. Указ вступит в силу с 00:00 12 декабря (23:00 мск 11 декабря).

В конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. При посредничестве России страны договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

По условиям договора, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией. Также Армения согласилась на ряд территориальных уступок.

Теги:
Азербайджан


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Установка новогоднего освещения в центре грузинской столицы. Проспект Руставели
Как центр Тбилиси украшают к Новому году - фото
Сила долголетия: 104-летняя грузинка поборола COVID-19 - видео
Сила долголетия: 104-летняя грузинка поборола COVID-19 - видео
Безработица и трудоустройство в Грузии - III квартал 2020
Безработица и трудоустройство в Грузии – III квартал 2020
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться