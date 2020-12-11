15:07 11 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9731
  • 100 RUB4.4732
  • USD3.2838
Поиск
LIVE:
Удостоверение гражданина Азербайджана

Азербайджан и Турция упростили безвизовый режим

Sputnik / Ilham Mustafa
Кавказ
Получить короткую ссылку
37 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0b/250315768.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201211/250315266/Azerbaydzhan-i-Turtsiya-uprostili-bezvizovyy-rezhim.html

Между правительствами Азербайджанской Республики и Турецкой Республики подписан протокол по внесению изменений в Соглашение между правительствами двух стран о взаимном безвизовом режиме

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Для передвижений граждан Азербайджана и Турции между двумя странами отныне будет достаточно только удостоверений личности, сообщает Sputnik Азербайджан.

В рамках официального визита в Баку президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики был подписан протокол по внесению изменений в Соглашение между правительствами двух стран о взаимном безвизовом режиме, принятое 25 февраля 2020 года.

​"Протокол, подписанный с моим братом Джейхуном Байрамовым, позволит нам очень скоро путешествовать между Турцией и Азербайджаном только с удостоверениями личности. "Одной нации, двум государствам" подобает именно это!" - написал в своем Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на военном параде в Баку
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
Эрдоган заявил о возможности "платформы шести" на Южном Кавказе

Согласно документу, подписанному 25 февраля этого года, граждане двух стран могут путешествовать без визы и находиться в другой стране без визы в течение 90 дней. После вступления в силу протокола, подписанного в дополнение к соглашению, граждане Азербайджана и Турции смогут путешествовать без виз с удостоверениями личности и другими пограничными документами и находиться без визы в течение 90 дней, говорится в сообщении министерства иностранных дел АР.

Отмечается, что это правило будет применяться только к гражданам двух стран, путешествующим напрямую между Турцией и Азербайджаном. Лица, желающие путешествовать в третьи страны через территорию Турции и Азербайджана, должны использовать международные паспорта.

"Мы хотели бы подчеркнуть, что впервые в своей истории Азербайджанская Республика подписала соглашение об использовании удостоверения личности в качестве документа для пересечения границы", – говорится в информации азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Стороны также решили сотрудничать, чтобы не допустить использования поддельных документов для пересечения границы. Это создаст новые возможности для укрепления безопасности границ между двумя странами.

Теги:
Грузия, Азербайджан


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Установка новогоднего освещения в центре грузинской столицы. Проспект Руставели
Как центр Тбилиси украшают к Новому году - фото
Грузинская оппозиция подписала меморандум об отказе от депутатских мандатов - видео
Лидеры оппозиции подписали документ об отказе от депутатских мандатов - видео
Безработица и трудоустройство в Грузии - III квартал 2020
Безработица и трудоустройство в Грузии – III квартал 2020
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться