Азербайджан и Турция упростили безвизовый режим

Между правительствами Азербайджанской Республики и Турецкой Республики подписан протокол по внесению изменений в Соглашение между правительствами двух стран о взаимном безвизовом режиме

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Для передвижений граждан Азербайджана и Турции между двумя странами отныне будет достаточно только удостоверений личности, сообщает Sputnik Азербайджан.

В рамках официального визита в Баку президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики был подписан протокол по внесению изменений в Соглашение между правительствами двух стран о взаимном безвизовом режиме, принятое 25 февраля 2020 года.

Pasaport ❌

Vize ❌

Kimlik Kartı ✅



Kardeşim @bayramov_jeyhun’la imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz.



“Tek Millet İki Devlet”e de bu yakışır!

Hayırlı olsun! 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/ckWtgLWpk9 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 10, 2020

​"Протокол, подписанный с моим братом Джейхуном Байрамовым, позволит нам очень скоро путешествовать между Турцией и Азербайджаном только с удостоверениями личности. "Одной нации, двум государствам" подобает именно это!" - написал в своем Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Согласно документу, подписанному 25 февраля этого года, граждане двух стран могут путешествовать без визы и находиться в другой стране без визы в течение 90 дней. После вступления в силу протокола, подписанного в дополнение к соглашению, граждане Азербайджана и Турции смогут путешествовать без виз с удостоверениями личности и другими пограничными документами и находиться без визы в течение 90 дней, говорится в сообщении министерства иностранных дел АР.

Отмечается, что это правило будет применяться только к гражданам двух стран, путешествующим напрямую между Турцией и Азербайджаном. Лица, желающие путешествовать в третьи страны через территорию Турции и Азербайджана, должны использовать международные паспорта.

"Мы хотели бы подчеркнуть, что впервые в своей истории Азербайджанская Республика подписала соглашение об использовании удостоверения личности в качестве документа для пересечения границы", – говорится в информации азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Стороны также решили сотрудничать, чтобы не допустить использования поддельных документов для пересечения границы. Это создаст новые возможности для укрепления безопасности границ между двумя странами.