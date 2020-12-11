Грузия должна вернуть себе роль объединителя Кавказа - Зурабишвили

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время выступления на первом заседании парламента десятого созыва отметила важность возвращения Грузией роли объединителя и двигателя Кавказа.

Зурабишвили заявила о важности начала диалога с Россией >>>

Для этого глава государства предложила подумать над идеей создания "Кавказской платформы мира", которая объединит страны Кавказа, внешних игроков и международные организации.

"Такая платформа поможет представить и осуществить совместные инфраструктурные, экономические и культурные проекты. Усилит потенциал региона, выполнит роль транспортного, коммуникационного, и энергетического центров. Тбилиси должен вернуть себе место Центра кавказской идентичности и кавказских исследований. Если мы этого не сделаем, многие другие кандидаты уже готовы к этому", - подчеркнула она.

В ходе своего выступления Зурабишвили подчеркнула важность начала диалога с Россией.