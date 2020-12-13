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Экспресс-тест на COVID-19. Архивное фото

Экспресс-тесты на коронавирус больше не будут проводить в Азербайджане

© photo: Sputnik / Kirill Braga
Кавказ
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Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1563)
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Несмотря на то, что экспресс-тесты используются во всем мире, они не настолько точные, как ПЦР-тесты

ТБИЛИСИ, 13 дек – Sputnik. В Азербайджане решили отказаться от использования экспресс-тестов на выявление коронавируса, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Согласно сообщению, несмотря на то, что экспресс-тесты используются во всем мире, они не настолько точные, как ПЦР-тесты.

Азербайджан, как отмечает TƏBİB, провел испытания этих тестов, во время которых было установлено, что у людей с низкой вирусной нагрузкой, недавно инфицированных или находящихся на стадии выздоровления, результат данного теста оказывается негативным. У активных же больных с сильной температурой результат может быть положительным.

Тест на коронавирус
© CC0 / Pixabay
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"По этой причине было отказано в их использовании. Теперь в нашей стране в качестве подтверждающих приняты ПЦР-тесты, оцененные со стороны ВОЗ как тесты высочайшего качества для обнаружения коронавируса", - говорится в сообщении TƏBİB.

При этом, запрета на использование экспресс-тестов в домашних условиях нет: "Это вопрос личных предпочтений. В целом такие экспресс-тесты можно использовать при многих заболеваниях".

Отметим, что в Азербайджане за минувшие сутки выявлено 4451 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 4268 человек). В то же время 4283 пациента (4085 человек соответственно) выписаны после завершения лечения.

Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлено в общей сложности 175 874 случая заражения коронавирусом, из этого числа 111 918 человек благополучно прошли лечение, 1922 пациента клиник скончались.

Лечение 62 034 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1563)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Азербайджан


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