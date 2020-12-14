10:37 14 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9861
  • 100 RUB4.4906
  • USD3.2870
Поиск
Ситуация в Азербайджане в связи с коронавирусом Covid-19

В Азербайджане начал действовать ужесточенный особый карантинный режим

© photo: Sputnik / Stringer
Кавказ
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1567)
323 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0e/250332175.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201214/250331903/V-Azerbaydzhane-nachal-deystvovat-uzhestochennyy-osobyy-karantinnyy-rezhim.html

На территории Азербайджана приостанавливается деятельность сфер и услуг, за исключением определенных соответствующим постановлением Кабинета министров

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. В Азербайджане в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией с COVID-19 с 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года начал действовать ужесточенный особый карантинный режим, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Это значит, что в этот период на территории Азербайджана приостанавливается деятельность сфер и услуг, за исключением определенных соответствующим постановлением Кабинета министров. Что касается оказания услуг клиентам во всех торговых объектах, объектах общепита, кафе, ресторанах и чайных домах, то оно будет осуществляться только в режиме онлайн либо доставки.

Экспресс-тест на COVID-19. Архивное фото
© photo: Sputnik / Kirill Braga
Экспресс-тесты на коронавирус больше не будут проводить в Азербайджане

При этом на всей территории страны в субботние и воскресные дни ограничения на работу общественного транспорта продлеваются до 06:00 31 января 2021 года. Ограничение на пассажирские перевозки в Бакинском метрополитене также продлевается до 06:00 31 января 2021 года.

С 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года будет ограничено передвижение в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Мингячевире, Ширване, в Абшеронском районе, а также в районных центрах Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаиллинского районов (за исключением сел и поселков).

Отмечается, что исключение составляют транспортные средства оперативного и специального назначения, а также грузовые автомобили и транспортные средства Национального агентства по очистке территорий от мин.

В Азербайджане за минувшие сутки зафиксировано 4 451 новый случай инфицирования коронавирусом (днем ранее – 4 268 человек). От осложнения сопутствующих заболеваний скончались 39 пациентов, чье тестирование на коронавирус ранее показало положительный результат.

Смертность от коронавируса в Европе выросла почти в два раза – ВОЗ >>

С конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 175 874 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 111 918 человек вылечились, 1 922 скончались.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1567)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Азербайджан


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Горящие автомобили на фоне беспорядков, произошедших после смерти Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе, США
Теракты, войны, протесты, революции: события, которые потрясли нас в 2020 году - фото
Огненная река и столбы пепла: извержение вулкана на Камчатке - видео
Огненная река и столбы пепла: извержение вулкана на Камчатке - видео
Православный календарь на 2021 год
Православный календарь 2021 по месяцам
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться