В Азербайджане начал действовать ужесточенный особый карантинный режим

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. В Азербайджане в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией с COVID-19 с 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года начал действовать ужесточенный особый карантинный режим, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Это значит, что в этот период на территории Азербайджана приостанавливается деятельность сфер и услуг, за исключением определенных соответствующим постановлением Кабинета министров. Что касается оказания услуг клиентам во всех торговых объектах, объектах общепита, кафе, ресторанах и чайных домах, то оно будет осуществляться только в режиме онлайн либо доставки.

При этом на всей территории страны в субботние и воскресные дни ограничения на работу общественного транспорта продлеваются до 06:00 31 января 2021 года. Ограничение на пассажирские перевозки в Бакинском метрополитене также продлевается до 06:00 31 января 2021 года.

С 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года будет ограничено передвижение в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Мингячевире, Ширване, в Абшеронском районе, а также в районных центрах Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаиллинского районов (за исключением сел и поселков).

Отмечается, что исключение составляют транспортные средства оперативного и специального назначения, а также грузовые автомобили и транспортные средства Национального агентства по очистке территорий от мин.

В Азербайджане за минувшие сутки зафиксировано 4 451 новый случай инфицирования коронавирусом (днем ранее – 4 268 человек). От осложнения сопутствующих заболеваний скончались 39 пациентов, чье тестирование на коронавирус ранее показало положительный результат.

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С конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 175 874 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 111 918 человек вылечились, 1 922 скончались.