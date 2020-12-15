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Центральный банк Армении повысил ставку рефинансирования

© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Кавказ
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201215/250351370/Tsentralnyy-bank-Armenii-povysil-stavku-refinansirovaniya.html

Центральный банк Армении прогнозирует спад экономики по итогам 2020 года в 7,2%, но в будущем году рост возобновится

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Центральный банк Армении повысил ставку рефинансирования на 1 процентный пункт, установив ее на уровне 5,25%, сообщает Sputnik Армении.

"Пятнадцатого декабря на заседании совета Центрального банка Армении было принято решение повысить ставку рефинансирования на 1 процентный пункт, установив ее на уровне 5,25%", - говорится в сообщении.

  • Ставка рефинансирования - это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.

Отмечается, что на 1 процентный пункт повышены также ставки по ломбардному РЕПО - с 5,75% до 6,75%, и по привлеченным в ЦБ средствам других банков – с 2,75% до 3,75%.

Дом Юстиции в столице Грузии, где расположены также Национальный банк и Министерство энергетики
© Sputnik / STRINGER
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В последний раз Центральный банк повышал ставку рефинансирования в 2015 году - на 1 процентный пункт, на тот момент она составляла 10,5%.

Центральный банк Армении прогнозирует спад экономики по итогам 2020 года в 7,2%, сообщил во вторник журналистам глава регулятора Мартин Галстян.

"По итогам 2020 года наш прогноз (спада ВВП Армении - ред.) - 7,2%", - сказал Галстян. Он добавил, что в 2021 году регулятор ожидает рост ВВП, однако прогнозируемые показатели будут опубликованы позднее.

Теги:
Ставка рефинансирования, Армения


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