Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 180 тысяч

В Азербайджане с конца февраля зарегистрировано 183 259 фактов заражения коронавирусом, из них 119 005 пациентов выписаны после лечения, 2007 человек скончались

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 4273 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 3112 человек). В то же время 4164 пациента (2923 человека соответственно) выписаны после завершения лечения, сообщает Sputnik Азербайджан.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончался 41 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлено в общей сложности 183 259 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 119 005 человек благополучно прошли лечение, 2007 пациентов клиник скончались.

Лечение 62 247 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 1 980 579 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 17 231 - за минувшие сутки.