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Акция протеста оппозиции в Ереване

Армянская оппозиция призвала ко всеобщей забастовке против Пашиняна

Sputnik
Кавказ
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Оппозиция, требующая отставки премьера Никола Пашиняна, намерена организовать всеобщую забастовку, массовые акции протеста и окружить здание правительства

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Армянская оппозиция, выступающая против премьерства Никола Пашиняна, призвала граждан объявить всеобщую забастовку 22 декабря. Об этом сообщает Sputnik Армения.

С таким заявлением на очередном "Шествии достоинства" оппозиционного "Движения защиты Родины" выступил представитель Верховного органа оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© photo: Sputnik / Alexey Danichev
Пашинян обвинил оппозицию в желании создать в стране безвластие

"22 декабря, в 12:00, объявляем забастовку на предприятиях, в учреждениях и вузах, все собираемся на площади Республики. Вся площадь должна быть парализована. Будущий вторник будет решающим днем нашей борьбы", – заявил Сагателян.

На этой неделе, по его словам, пройдет шествие в четверг, а на субботу запланирован митинг и траурное шествие.

Оппозиция в Армении с 10 ноября протестует против соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе, подписанного Пашиняном. Митингующие требуют отставки премьер-министра и призывают начать процесс дератификации соглашения по Карабаху.

Началось все после того, как Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года. По условиям договора, армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией.

Теги:
Акция протеста, Никол Пашинян, Армения, Ереван


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