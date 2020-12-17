Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 190 тысяч

В Азербайджане с конца февраля зарегистрировано 191 460 фактов заражения коронавирусом, из них 127 064 пациента выписаны после лечения, 2088 человек скончались

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 4124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 4077 человека), в то же время 4205 пациентов (3854 человека соответственно) выписаны после завершения лечения, сообщает Sputnik Азербайджан.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 38 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлено в общей сложности 191 460 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 127 064 человека благополучно прошли лечение, 2088 пациентов клиник скончались.

Лечение 62 308 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 2 016 003 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 17 426 - за минувшие сутки.