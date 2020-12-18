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Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников

Директор ФСБ России прибыл в Ереван

© photo: Sputnik / Mikhail Klimentyev
Кавказ
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201218/250382743/Direktor-FSB-Rossii-pribyl-v-Erevan.html

Ранее армянские СМИ сообщали, что он приехал в столицу Армении по просьбе премьер-министра страны для обсуждения вопросов делимитации и демаркации границ с Азербайджаном

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников рано утром в пятницу прибыл в Ереван, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Службу национальной безопасности (СНБ) Армении.

"Глава ФСБ уже прибыл в Ереван, его встретил директор СНБ", – сообщили в пресс-центре СНБ.

Ранее армянские СМИ сообщали, что Бортников приехал в столицу Армении по просьбе премьер-министра страны Никола Пашиняна для обсуждения вопросов делимитации и демаркации границ с Азербайджаном. Отмечалось, что из Еревана Бортников отправится в Баку.

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© photo: Sputnik / Mikhail Klimentiev
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В конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. При посредничестве России страны договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

По условиям договора, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией. Также Армения согласилась на ряд территориальных уступок.

Теги:
Делимитация границы, Карабахский конфликт, Россия, Армения, Ереван, ФСБ, Александр Бортников


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