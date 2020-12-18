Азербайджан закрывает границу с Россией

Посольство призывает граждан Азербайджана воздержаться от поездок в Дагестан для пересечения границы, учитывая холодную зиму и отсутствие условий для проживания.

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Сухопутная граница между Российской Федерацией (Республикой Дагестан) и Азербайджанской Республикой останется закрытой для перемещения граждан вплоть до 1 марта 2021 года, заявили в посольстве Азербайджана в России, сообщает Sputnik Азербайджан.

Данная мера связана с ростом числа зараженных коронавирусной инфекцией в России и Азербайджане, а также введением в действие в Азербайджане режима строгого карантина.

При этом посольство призывает граждан Азербайджанской Республики не приезжать в Дагестан для пересечения границы, учитывая неблагоприятные погодные условия в зимний период, отсутствие инфраструктуры и условий для проживания.

В Азербайджане с 14 декабря до 18 января 2021 года действует ужесточенный карантинный режим. Прекращена деятельность во всех сферах, кроме жизненно важных, ограничено передвижение в пяти городах и 12 районах страны, по выходным приостанавливается работа общественного транспорта, для выхода из дома в стране запущена система смс-разрешений. Объектам общепита запрещено обслуживание клиентов на месте.