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Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России в составе разворачиваемого Центра управления миротворческой деятельностью во время выполнения задач (23 ноября 2020). Карабах

Российский офицер из группы разминирования погиб в Карабахе

© photo: Sputnik / Максим Блинов
Кавказ
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (231)
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Военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь, при транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм

ТБИЛИСИ, 18 дек – Sputnik. Офицер группы разминирования скончался от полученных ранений после подрыва взрывного устройства в районе города Шуши, сообщает Sputnik Армения.

"При проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша произошел подрыв взрывного устройства", - говорится в сообщении Минобороны России.

© photo: Sputnik / Maksim Blinov
В Нагорном Карабахе на мине подорвался российский офицер

В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра.

Военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь, при транспортировке в госпиталь "офицер скончался от полученных травм".

Семье военнослужащего будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка, отметили в Минобороны.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (231)
Теги:
Россия, Разминирование, Нагорно-карабахский конфликт


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