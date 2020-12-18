Российский офицер из группы разминирования погиб в Карабахе

ТБИЛИСИ, 18 дек – Sputnik. Офицер группы разминирования скончался от полученных ранений после подрыва взрывного устройства в районе города Шуши, сообщает Sputnik Армения.
"При проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша произошел подрыв взрывного устройства", - говорится в сообщении Минобороны России.
В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра.
Военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь, при транспортировке в госпиталь "офицер скончался от полученных травм".
Семье военнослужащего будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка, отметили в Минобороны.