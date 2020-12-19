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Протестующие в Ереване

Ветераны карабахской войны намерены помешать Пашиняну участвовать в шествии в Ереване

© photo: Sputnik / Asatur Esayants
Кавказ
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В Армении с 19 по 21 декабря включительно объявлен трехдневный траур в память о жертвах эскалации конфликта в Нагорном Карабахе

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Ветераны карабахского конфликта собрались на военном кладбище "Ераблур" в Ереване, чтобы не пустить туда премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает Sputnik Армения.

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Ранее Пашинян призвал граждан принять участие в шествии памяти погибших в ходе карабахской войны. С 19 по 21 декабря включительно в Армении объявлен трехдневный траур. Шествие в Ереване планируется начать с площади Республики и завершить в пантеоне "Ераблур".

"Сегодня я здесь не только для того, чтобы почтить память павших, но и не допустить, чтобы нога предателя ступила на эту святую землю", – сказал командир Сисианского добровольческого отряда Ашот Минасян ("Ашот Еркат").

По словам Минасяна, Пашинян является главным виновником и ответственным за неудачи в Карабахе.

"Он не осознает, к каким бедствиям привели его действия. Он не знает разницы между землей и родиной. Ему кажется, что Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) – это кусок земли, но это – святыня", – сказал он.

При этом он не пояснил, как премьеру собираются воспрепятствовать.

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Оппозиция в Армении с 10 ноября протестует против соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе, подписанного Пашиняном. Митингующие требуют отставки премьер-министра и призывают начать процесс дератификации соглашения по Карабаху.

Началось все после того, как Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года. По условиям договора, армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией.

Теги:
Никол Пашинян, Ереван


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