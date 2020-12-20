22:56 20 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0135
  • 100 RUB4.4449
  • USD3.2747
Поиск
Дезинфекция улиц в Баку во время пандемии коронавируса COVID 19

Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 200 тысяч

© photo: AFP 2020 / TOFIK BABAYEV
Кавказ
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1598)
19 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/08/1d/249313541.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201220/250403280/Chislo-vyyavlennykh-v-Azerbaydzhane-sluchaev-koronavirusa-prevysilo-200-tysyach.html

В Азербайджане с конца февраля зарегистрировано 202 088 фактов заражения коронавирусом, из них 139 779 пациентов выписаны после лечения, 2210 человек скончались

ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. В Азербайджане за минувшие сутки выявлен 2961 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 3705 человек), в то же время 4317 пациентов (4210 человек соответственно) выписаны после завершения лечения, сообщает Sputnik Азербайджан.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 35 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Пандемия коронавируса COVID 19 - жители Лондона в масках
© AP Photo / Alberto Pezzali
Граждан Грузии предупредили о жестких ограничениях в Лондоне

Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлено в общей сложности 202 088 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 139 779 человек благополучно прошли лечение, 2210 пациентов клиник скончались.

Лечение 60 099 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 2 063 754 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 14 515 - за минувшие сутки.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1598)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Азербайджан


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Посетители в тире ночного клуба в Ухане год спустя после вспышки коронавируса
Одна ночь в Ухане: эпицентр возникновения COVID-19 спустя год снова живет полной жизнью
Летчики Балтфлота исполнили мечту мальчика с тяжелым заболеванием
Летчики Балтфлота исполнили мечту мальчика с тяжелым заболеванием
Преступность в Грузии – данные МВД
Преступность в Грузии – данные МВД
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться