Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 200 тысяч

В Азербайджане с конца февраля зарегистрировано 202 088 фактов заражения коронавирусом, из них 139 779 пациентов выписаны после лечения, 2210 человек скончались

ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. В Азербайджане за минувшие сутки выявлен 2961 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 3705 человек), в то же время 4317 пациентов (4210 человек соответственно) выписаны после завершения лечения, сообщает Sputnik Азербайджан.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 35 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлено в общей сложности 202 088 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 139 779 человек благополучно прошли лечение, 2210 пациентов клиник скончались.

Лечение 60 099 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 2 063 754 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 14 515 - за минувшие сутки.