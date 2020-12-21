Россия предлагает Азербайджану организовать производство "Спутник V"

Специалисты из России ходят договориться с азербайджанскими коллегами о возможности проведения в Азербайджане клинических исследований, связанных с российской вакциной

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Российская делегация обсудит с азербайджанскими представителями вопросы производства в Азербайджане российской вакцины "Спутник V", сказал основатель и председатель совета директоров "Р-Фарма" Алексей Репик, сообщает Sputnik Азербайджан.

"Программа будет развиваться не только в России, она будет запущена в целом ряде стран: сейчас мы вылетаем как раз в Азербайджан обсуждать проект клинических исследований. Страны Ближнего Востока, а также другие страны Содружества Независимых Государств могут быть задействованы", - сказал Репик в эфире телеканала "Россия 24".

Комментируя цель поездки в Азербайджан, он указал, что в первую очередь это, естественно, клинические исследования новой комбинации (с вакциной AstraZeneca - ред.), а также возможность использования профильных мощностей, фармацевтических мощностей Азербайджана для производства вакцины "Спутник-V".

"Об этом мы сейчас будем также, естественно, разговаривать", - сказал Репик.

Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлено в общей сложности 203 593 случая заражения коронавирусом, из этого числа 142 807 человек благополучно прошли лечение, 2253 пациента клиник скончались. Лечение 58 533 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 2 073 137 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 9383 - за минувшие сутки.