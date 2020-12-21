22:32 21 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0135
  • 100 RUB4.4449
  • USD3.2747
Поиск
Медсестра держит в руках ампулу с вакциной от коронавирусной инфекции

Россия предлагает Азербайджану организовать производство "Спутник V"

© photo: Sputnik / George Zmimarev
Кавказ
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1610)
16 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/08/249648946.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201221/250414632/Rossiya-predlagaet-Azerbaydzhanu-organizovat-proizvodstvo-Sputnik-V.html

Специалисты из России ходят договориться с азербайджанскими коллегами о возможности проведения в Азербайджане клинических исследований, связанных с российской вакциной

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Российская делегация обсудит с азербайджанскими представителями вопросы производства в Азербайджане российской вакцины "Спутник V", сказал основатель и председатель совета директоров "Р-Фарма" Алексей Репик, сообщает Sputnik Азербайджан.

"Программа будет развиваться не только в России, она будет запущена в целом ряде стран: сейчас мы вылетаем как раз в Азербайджан обсуждать проект клинических исследований. Страны Ближнего Востока, а также другие страны Содружества Независимых Государств могут быть задействованы", - сказал Репик в эфире телеканала "Россия 24".

© photo: Sputnik / Алексей Даничев
Вакцина "Спутник V" защитит от "британского" штамма COVID-19 - глава Центра им. Гамалеи

Комментируя цель поездки в Азербайджан, он указал, что в первую очередь это, естественно, клинические исследования новой комбинации (с вакциной AstraZeneca - ред.), а также возможность использования профильных мощностей, фармацевтических мощностей Азербайджана для производства вакцины "Спутник-V".

"Об этом мы сейчас будем также, естественно, разговаривать", - сказал Репик.

Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлено в общей сложности 203 593 случая заражения коронавирусом, из этого числа 142 807 человек благополучно прошли лечение, 2253 пациента клиник скончались. Лечение 58 533 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 2 073 137 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 9383 - за минувшие сутки.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1610)
Теги:
Россия, Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Азербайджан


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Cторонники Сталина отметили в Гори день рождения вождя народов
Сталин в тренде: 21 декабря в Гори отметили день рождения "вождя народов" - фото
Как сторонники Сталина отметили в Гори день рождения вождя народов - видео
Как сторонники Сталина отметили в Гори день рождения "вождя народов" - видео
Коронавирус на постсоветском пространстве - динамика
Коронавирус на постсоветском пространстве - динамика
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться