Армянская оппозиция выдвинула ультиматум правящей фракции

Протестующие начали разбивать палатки на площади Республики в Ереване, перед зданием правительства страны

ТБИЛИСИ, 22 дек – Sputnik. Армянская оппозиция, выступающая против премьерства Никола Пашиняна, собирается разбить палатки на площади Республики, напротив Дома правительства, и провести там всю ночь, сообщает Sputnik Армения.

"Погода холодная, но мы настроены решительно. Обратного пути нет. Мы даем фракции "Мой шаг" время до 18:00, чтобы они составили делегацию и обсудили с руководством "Движения за спасение родины" создавшуюся в стране ситуацию", - сказал представитель Верховного органа АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян во время митинга оппозиции.

По его словам, в условиях парламентской формы правления вопрос об отставке Никола Пашиняна с поста премьера должен решать парламент страны. Сагателян отметил также, что оппозиция ожидает реакции блока "Мой шаг", а до этого на площади Республики будут установлены палатки.

Силы правопорядка не позволяют оппозиционерам устанавливать палатки на главной площади столицы, заявляя, что на это нет соответствующих санкций.

Вторник, 22 декабря, оппозиция ранее объявила днем крупномасштабных акций, а также общенациональной забастовки.

Оппозиция в Армении с 10 ноября протестует против соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе, подписанного Пашиняном. Митингующие требуют отставки премьер-министра и призывают начать процесс дератификации соглашения по Карабаху.

Началось все после того, как Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года. По условиям договора, армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией.