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Митинг оппозиции в Ереване

Армянская оппозиция выдвинула ультиматум правящей фракции

Sputnik
Кавказ
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201222/250422602/Armyanskaya-oppozitsiya-vydvinula-ultimatum-pravyaschey-fraktsii.html

Протестующие начали разбивать палатки на площади Республики в Ереване, перед зданием правительства страны

ТБИЛИСИ, 22 дек – Sputnik. Армянская оппозиция, выступающая против премьерства Никола Пашиняна, собирается разбить палатки на площади Республики, напротив Дома правительства, и провести там всю ночь, сообщает Sputnik Армения.

"Погода холодная, но мы настроены решительно. Обратного пути нет. Мы даем фракции "Мой шаг" время до 18:00, чтобы они составили делегацию и обсудили с руководством "Движения за спасение родины" создавшуюся в стране ситуацию", - сказал представитель Верховного органа АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян во время митинга оппозиции.

По его словам, в условиях парламентской формы правления вопрос об отставке Никола Пашиняна с поста премьера должен решать парламент страны. Сагателян отметил также, что оппозиция ожидает реакции блока "Мой шаг", а до этого на площади Республики будут установлены палатки.

Политолог Арчил Сихарулидзе
© Sputnik / Alex Shlamov
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Силы правопорядка не позволяют оппозиционерам устанавливать палатки на главной площади столицы, заявляя, что на это нет соответствующих санкций.

Вторник, 22 декабря, оппозиция ранее объявила днем крупномасштабных акций, а также общенациональной забастовки.

Оппозиция в Армении с 10 ноября протестует против соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе, подписанного Пашиняном. Митингующие требуют отставки премьер-министра и призывают начать процесс дератификации соглашения по Карабаху.

Началось все после того, как Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года. По условиям договора, армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией.

Теги:
Оппозиция, Никол Пашинян, Акция протеста, Армения


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