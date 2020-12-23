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Разминирование окраин Степанакерта - Нагорный Карабах

Минобороны России рассказало о ходе разминирования в Карабахе

© photo: Sputnik / Valery Melnikov
Кавказ
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (232)
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Sputnik Грузия
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Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Инженерные подразделения миротворческих сил России за время операции в Нагорном Карабахе разминировали 260 гектаров территории, сообщает Минобороны РФ. Об этом пишет РИА Новости.

"За время операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано 260 гектаров местности, около 100 километров дорог, 434 домостроения. Обнаружено и обезврежено более 8,6 тысячи взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что миротворцы завершают разминирование северной окраины Степанакерта.

Российские миротворцы на блокпосту №6 на въезде в город Шуша
© photo: Sputnik / Valery Melnikov
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"Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности", - добавляется в сообщении.

В конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. При посредничестве России страны договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

По условиям договора, Армения и Азербайджан остались на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вошли российские миротворцы. Они расположились вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией. Также Армения согласилась на ряд территориальных уступок.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (232)
Теги:
Минобороны РФ, Миротворцы, Россия, Карабахский конфликт


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