Привитые от коронавируса в Азербайджане получат спецпаспорта

Процесс проведения прививок будет реализован в несколько этапов на основе разрабатываемой стратегии вакцинации

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. В Азербайджане разработана система паспортизации людей, привитых от коронавируса, сообщил председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Рамин Байрамлы, передает Sputnik Азербайджан.

Каждому привитому после вакцинации выдадут специальный сертификат со штрих-кодом. Он может понадобиться при запросе другой страной.

Вместе с этим разрабатывается электронная система на основе программы e-təbib, которая после первой дозы иммунизации оповестит о времени внедрения второй дозы.

Сами вакцины будут доставлены в Азербайджан в январе 2021 года. Определены два направления для доставки препаратов в страну, одно из которых - платформа Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).

На повестке дня - пять вакцин от коронавируса, из которых три находятся на третьей стадии клинических испытаний.

Что касается противников вакцинации, Байрамлы отметил, что попытается переубедить их о пользе иммунизации.

Глава Объединения подчеркнул, что до сих пор вакцинация в Азербайджане носила добровольный характер. Однако медики постараются расширить охват иммунизации населения. Первыми прививки получат представители группы риска. Данный процесс будет реализован в несколько этапов, на основе разрабатываемой стратегии вакцинации.