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Привитые от коронавируса в Азербайджане получат спецпаспорта

photo : Ministry of Defence of the Russian Federation
Кавказ
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1624)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201224/250443650/Privitye-ot-koronavirusa-v-Azerbaydzhane-poluchat-spetspasporta.html

Процесс проведения прививок будет реализован в несколько этапов на основе разрабатываемой стратегии вакцинации

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. В Азербайджане разработана система паспортизации людей, привитых от коронавируса, сообщил председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Рамин Байрамлы, передает Sputnik Азербайджан.

Каждому привитому после вакцинации выдадут специальный сертификат со штрих-кодом. Он может понадобиться при запросе другой страной.

Российская вакцина Sputnik V
© photo: Sputnik / STRINGER
В 2021 году российская вакцина "Спутник V" будет доступна в порошковой форме

Вместе с этим разрабатывается электронная система на основе программы e-təbib, которая после первой дозы иммунизации оповестит о времени внедрения второй дозы.

Сами вакцины будут доставлены в Азербайджан в январе 2021 года. Определены два направления для доставки препаратов в страну, одно из которых - платформа Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).

На повестке дня - пять вакцин от коронавируса, из которых три находятся на третьей стадии клинических испытаний.

Что касается противников вакцинации, Байрамлы отметил, что попытается переубедить их о пользе иммунизации.

Глава Объединения подчеркнул, что до сих пор вакцинация в Азербайджане носила добровольный характер. Однако медики постараются расширить охват иммунизации населения. Первыми прививки получат представители группы риска. Данный процесс будет реализован в несколько этапов, на основе разрабатываемой стратегии вакцинации.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1624)
Теги:
Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Азербайджан


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