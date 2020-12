Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 210 тысяч

ТБИЛИСИ, 24 дек - Sputnik. За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 1850 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 2334 человек), сообщает Sputnik Азербайджан.

Как сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, в течение суток 4226 пациентов (4461 человек соответственно) выписан после завершения лечения.