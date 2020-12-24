Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 210 тысяч

ТБИЛИСИ, 24 дек - Sputnik. За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 1850 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 2334 человек), сообщает Sputnik Азербайджан.
Как сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, в течение суток 4226 пациентов (4461 человек соответственно) выписан после завершения лечения.
Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 40 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.
С конца февраля в Азербайджане выявлен в общей сложности 210 061 случай заражения коронавирусом, из этого числа 155 886 человек благополучно прошли лечение, 2380 пациентов клиник скончались.
Лечение 51 795 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.
За указанный период в стране был проведен 2 115 991 тест на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 13 034 - за минувшие сутки.