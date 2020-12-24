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Проверка прохожих на улицах в Баку во время пандемии коронавируса COVID 19

Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 210 тысяч

© photo: AFP 2020 / TOFIK BABAYEV
Кавказ
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1625)
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Sputnik Грузия
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С конца февраля в Азербайджане выявлен в общей сложности 210 061 случай заражения коронавирусом, из этого числа 155 886 человек вылечились, 2380 пациентов клиник скончались

ТБИЛИСИ, 24 дек - Sputnik. За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 1850 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 2334 человек), сообщает Sputnik Азербайджан.

Как сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, в течение суток 4226 пациентов (4461 человек соответственно) выписан после завершения лечения.

photo : Ministry of Defence of the Russian Federation
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Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 40 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля в Азербайджане выявлен в общей сложности 210 061 случай заражения коронавирусом, из этого числа 155 886 человек благополучно прошли лечение, 2380 пациентов клиник скончались.

Лечение 51 795 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране был проведен 2 115 991 тест на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 13 034 - за минувшие сутки.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1625)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Азербайджан


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