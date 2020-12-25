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Премьеры Грузии и Армении Георгий Гахария и Никол Пашинян

Пашинян поздравил Гахария с переназначением на пост премьера Грузии

photo: Government of Georgia / FB
Кавказ
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201225/250453108/Pashinyan-pozdravil-Gakhariya-s-perenaznacheniem-na-post-premera-Gruzii.html

Между правительствами Армении и Грузии сформировалась атмосфера эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, отметил премьер Никол Пашинян в своем послании

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил грузинского коллегу Георгия Гахария с переназначением на пост главы правительства, сообщает Sputnik Армения.

"Примите мои теплые поздравления в связи с переназначением на пост премьер-министра Грузии. Желаю вам новых успехов во всех ваших инициативах на благо братской Грузии", – говорится в поздравительном послании.

Армянский премьер отметил, что за прошедшие два с половиной года между правительствами и лично премьер-министрами двух стран сформировалась атмосфера эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, основанного на многовековых исторических связях, а также культурной и цивилизационной общности двух народов.

Саломе Зурабишвили
photo : press-service of the President of Georgia
Президент Грузии подписала распоряжение о назначении Гахария премьером

"Убежден, что благодаря нашим совместным усилиям в будущем отношения между Арменией и Грузией продолжат развиваться по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, на благо двух стран и народов", – считает премьер.

Парламент Грузии 24 декабря выразил доверие новому составу правительства во главе с премьер-министром Георгием Гахария. Вслед за этим президент Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о его назначении на пост главы правительства. Таким образом, 45-летний Гахария стал премьер-министром Грузии во второй раз.

Теги:
Политика, Грузия, Никол Пашинян, Георгий Гахария


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