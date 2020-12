Пашинян поздравил Гахария с переназначением на пост премьера Грузии

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил грузинского коллегу Георгия Гахария с переназначением на пост главы правительства, сообщает Sputnik Армения.

Армянский премьер отметил, что за прошедшие два с половиной года между правительствами и лично премьер-министрами двух стран сформировалась атмосфера эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, основанного на многовековых исторических связях, а также культурной и цивилизационной общности двух народов.