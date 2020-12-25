Пашинян поздравил Гахария с переназначением на пост премьера Грузии

Между правительствами Армении и Грузии сформировалась атмосфера эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, отметил премьер Никол Пашинян в своем послании

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил грузинского коллегу Георгия Гахария с переназначением на пост главы правительства, сообщает Sputnik Армения.

"Примите мои теплые поздравления в связи с переназначением на пост премьер-министра Грузии. Желаю вам новых успехов во всех ваших инициативах на благо братской Грузии", – говорится в поздравительном послании.

Армянский премьер отметил, что за прошедшие два с половиной года между правительствами и лично премьер-министрами двух стран сформировалась атмосфера эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, основанного на многовековых исторических связях, а также культурной и цивилизационной общности двух народов.

"Убежден, что благодаря нашим совместным усилиям в будущем отношения между Арменией и Грузией продолжат развиваться по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, на благо двух стран и народов", – считает премьер.

Парламент Грузии 24 декабря выразил доверие новому составу правительства во главе с премьер-министром Георгием Гахария. Вслед за этим президент Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о его назначении на пост главы правительства. Таким образом, 45-летний Гахария стал премьер-министром Грузии во второй раз.